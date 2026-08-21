Sono stati assegnati nel corso della 38esima edizione della Virtuoso Travel Week a Las Vegas i Cruise Awards 2026 del network di viaggi di lusso. I candidati per le categorie sono stati individuati tramite un sondaggio tra i consulenti di viaggio Virtuoso. I consulenti hanno poi votato per determinare i vincitori in ciascuna categoria.

Le valutazioni hanno tenuto conto di elementi come standard di servizio, innovazione, supporto ai consulenti, soddisfazione del cliente ed esperienze di crociera.

I premi

Aqua Expeditions, come riporta traveldailynews.com ha ricevuto il premio ‘Miglior esperienza di crociera su navi di piccole dimensioni’; la compagnia offre viaggi di spedizione e crociere su navi di piccole dimensioni in diverse aree del mondo, offrendo un rapporto equipaggio-ospiti uno a uno.

Il premio ‘Miglior esperienza di crociera di lusso sull’oceano’ è andato invece a Explora Journeys, con le sue navi dotate di suite fronte mare, tutte con terrazza privata, e la sua diversificata offerta culinaria.

Oceania Cruises ha invece ricevuto il premio ‘Miglior esperienza di crociera oceanica contemporanea e premium’, la categoria che si occupa degli operatori che offrono esperienze su navi di grandi o grandissime dimensioni. Oceania, con le sue navi, copre oltre 600 porti in più di 100 paesi, con viaggi che vanno da 7 a oltre 200 giorni.

AmaWaterways è risultata la vincitrice del premio ‘Miglior esperienza di crociera fluviale’, con le sue 29 navi in Europa, Asia, Africa e Sud America. Il premio ‘Miglior esperienza di crociera di spedizione’ è invece andato a National Geographic-Lindblad Expeditions, che offre oltre 100 itinerari in più di 70 paesi.

Virtuoso ha anche premiato due Cruise Ambassador, destinata ai consulenti e ai partner: Grant Holmes di Asmallworld è stato nominato vincitore tra i consulenti, mentre Joe Leon di Silversea ha ricevuto il premio tra i partner.