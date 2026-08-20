L’aeroporto ‘President Donald J. Trump’ di Palm Beach ha un nuovo codice Iata

Dopo che è stato rinominato, intitolandolo al presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, l’aeroporto di Palm Beach ha anche un nuovo Codice Iata: il codice DJT ha sostituito il precedente identificativo PBI.

Il cambio di nome è entrato in vigore lo scorso 9 luglio, come stabilito dalla legge approvata a marzo. Tra i nove aeroporti commerciali attualmente intitolati a un presidente degli Stati Uniti, Palm Beach è l’unico a includere la parola ‘presidente’ nella denominazione ufficiale.