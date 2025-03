Classifica FT1000: BizAway prima tra le realtà europee per il settore travel

BizAway è tra le 1.000 realtà europee con la più rapida crescita di business secondo il quotidiano britannico Financial Times e Statista. La scaleup friulana ha infatti raggiunto la 29esima posizione nella classifica FT1000 di quest’anno (l’anno prima era al 216esimo posto). Per il quarto anno consecutivo, inoltre, è al primo posto per il settore Hospitality & Travel, con un tasso di crescita annuo composto del 237,1% tra il 2020 e il 2023.

“In BizAway puntiamo da sempre sull’innovazione digitale e sulla customer care d’eccellenza e questo ci ha permesso, nel tempo, di ottenere importanti risultati - commenta Luca Carlucci, ceo di BizAway -, grazie anche a un team di professionisti sempre pronti a mettersi in gioco e ridefinire la strategia aziendale in considerazione delle nuove esigenze di un mercato in costante evoluzione come quello del business travel”.

Le innovazioni tecnologiche

Nata nel 2015, BizAway è passata da 47 a 237 persone nel proprio organico tra il 2020 e il 2023 con 8 sedi operative di cui 7 in Europa e una a Dubai (aperta nel 2023). Sono state diverse le innovazioni tecnologiche introdotte sulla piattaforma, tra cui BizzyFlex, che garantisce la massima flessibilità e sicurezza nelle prenotazioni, e la soluzione di pagamento innovativa BizzyPay. “L’obiettivo - conclude Carlucci - è di continuare ad innovarsi e crescere puntando sempre di più sulle tariffe NDC, implementando nuove soluzioni di AI e soprattutto continuando ad avere cura delle esigenze dei viaggiatori, che per noi non sono solo numeri, ma veri e propri compagni di viaggio”.