Club del Sole, giornata di recruiting a Napoli

Club del Sole ha in programma un nuovo appuntamento per la ricerca di talenti. Il Gruppo sarà presente il 22 novembre al Tfp Summit di Napoli. L’azienda è alla ricerca di risorse per i reparti di ricevimento, sala e cucina, con l’obiettivo di assumere 700 figure professionali che saranno inserite nei suoi villaggi.

La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero, ma anche a giovani in cerca di opportunità lavorative. Club del Sole si propone, in proposito, come azienda post-diploma per gli studenti delle scuole alberghiere di tutta Italia. Il Gruppo offre una serie di posizioni con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio.

Le figure ricercate includono direttori, vice direttori, reception, accoglienza, maitre, chef de rang, runner di sala, cuochi, pizzaioli.

Club del Sole dedica particolare attenzione alla formazione del personale, con l’obiettivo di creare una cultura aziendale solida e condivisa, migliorare le performance e coinvolgere maggiormente i team nel business del gruppo. Questa volontà si manifesta attraverso la promozione di attività di internal branding, l’istituzione della Club del Sole Academy come ente formativo interno e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna.

Il Tfp Summit rappresenta una delle principali occasioni di incontro tra professionisti e giovani emergenti nel settore dell’ospitalità e aziende leader come Club del Sole. La job fair si terrà presso l’hotel Ramada, in via Galileo Ferraris 40, dalle 9 alle 17. Durante la giornata, i candidati avranno l’opportunità di incontrare di persona i responsabili Hr delle aziende presenti, sostenere colloqui per le posizioni aperte e scoprire le opportunità di lavoro nel settore turistico. La partecipazione è gratuita, previa registrazione.