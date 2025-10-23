Destination manager a confronto nel convegno nazionale di Assidema

Si terrà il 24 e 25 ottobre all’Hotel Vecchio Mulino di Monopoli ‘La biodiversità nel turismo: viaggio nei sistemi territoriali italiani’, il secondo Convegno Nazionale di Assidema - Associazione Nazionale Destination Manager.

La prima giornata, più istituzionale vedrà ospiti il Ministero degli Esteri con il Turismo delle Radici (Marina Gabrieli), la Regione Puglia con l’Assessore Gianfranco Lopane, l’Apt Basilicata con il Direttore Margherita Sarli, Anci Italia con il vicepresidente Vito Parisi, Confindustria Turismo con la presidente Marina Lalli, le Università di Bari e Lecce e tanti altri ospiti.

La seconda giornata sarà più tecnica, con i destination manager giunti da tutta Italia e i partner di Assidema, l’associazione il cui obiettivo è proprio definire, promuovere e valorizzare la figura professionale del destination manager, figura chiave nella pianificazione strategica e nella gestione sostenibile delle destinazioni turistiche. L’evento di Monopoli rappresenta dunque un’occasione per condividere best practice, modelli di governance innovativi e strategie di sviluppo sostenibile e consapevole delle destinazioni italiane.