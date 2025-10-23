SiteMinder lancia in Italia Dynamic Revenue Plus

Una soluzione di revenue management per la gestione avanzata dei ricavi degli hotel è la nuova proposta lanciata anche sul mercato italiano da SiteMinder. Si chiama Dynamic Revenue Plus ed è sviluppata in partnership con IDeaS: la piattaforma offre informazioni di market intelligence in tempo reale e consente interventi immediati su prezzi, inventory e distribuzione attraverso raccomandazioni quotidiane basate su eventi locali, movimenti dei competitor e andamento della domanda.

Secondo una ricerca di SiteMinder , infatti, il 72% degli albergatori italiani lamenta una perdita settimanale di potenziale fatturato. Questo è dovuto principalmente all'incapacità di reagire tempestivamente a dinamiche di mercato come la variazione delle tariffe della concorrenza o l'annuncio di eventi che influenzano le prenotazioni. Svolta ad agosto nei principali mercati, su un campione di 700 albergatori internazionali (italiani inclusi) con ruoli e dimensioni di struttura diversi, la ricerca ha analizzato le attività di revenue management, l’adozione della tecnologia e le criticità che frenano il settore. I risultati mostrano un divario operativo significativo: il 98% degli albergatori italiani ritiene che la velocità del time-to-market abbia acquisito un’importanza maggiore nell’ultimo anno e come le strutture italiane continuino a basarsi su processi manuali che ne limitano la reattività.

Come funziona

Dynamic Revenue Plus si basa sull’ecosistema dati di SiteMinder, che elabora 130 milioni di prenotazioni alberghiere all'anno. Potenziata da SiteMinder iQ, il motore di intelligenza artificiale dell'azienda, la piattaforma trasforma grandi quantità di dati in insights che consentono di prendere decisioni più intelligenti in tutti gli aspetti del revenue management.

“Molti hotel italiani non dispongono di team dedicati al revenue management, ma si trovano ad affrontare dinamiche di mercato sempre più complesse in uno dei mercati turistici più competitivi al mondo - spiega Simone Portaluri, regional manager Italia di SiteMinder -. Dynamic Revenue Plus democratizza l'intera pratica, combinando in un unico sistema mobile-first, market intelligence in tempo reale ed esecuzione immediata”.