Medio-piccole, competenti, usano l’AI. L’affresco delle adv italiane secondo l’ultimo Osservatorio Aidit

L’ultimo Osservatorio Aidit sulla distribuzione turistica italiana lascia emergere un settore frammentato ma solido: oltre il 90% delle agenzie conta meno di sette addetti, ma la componente esperienziale resta elevata, con il 61% degli operatori attivo da più di vent’anni. Un tessuto imprenditoriale di piccole dimensioni, ma con competenze consolidate e capacità di adattamento.
La distribuzione turistica si scopre sempre più tecnologica. Il 69,4% degli operatori utilizza oggi strumenti di intelligenza artificiale generativa, impiegati soprattutto per la ricerca di informazioni (34,7%) e la stesura di testi o progetti operativi (25,2%). Solo il 30,6% dichiara di non aver ancora integrato l’AI nel lavoro quotidiano. Un dato che fotografa una digitalizzazione ormai strutturale anche tra le agenzie tradizionali.
Remo Vangelista