Disservizi aerei e agenzie, la risposta di S4T

Un sostegno per tour operator e agenzie che organizzano viaggi è quello offerto da S4T, Service 4 Travel, società del Gruppo Insurance Travel specializzata nell’offerta di servizi di consulenza professionale per gli operatori del turismo.

In particolare, S4T guarda con attenzione alla situazione del trasporto aereo, che in vista dell’estate rischia di nuovi di essere un affare complesso da gestire per chi si occupa di viaggi.

“Il tasso di crescita delle richieste di assistenza e tutela legale riferite a controversie con i vettori dimostra, da un lato, la perdurante instabilità del comparto, dall’altro la necessità di interventi normativi volti a tutelare anche la posizione degli operatori, che spesso risultano l’anello debole della catena” spiega Giusy Fiscella, legal affairs manager S4T.

La situazione rischia di complicarsi ulteriormente, vista la recente introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione per la risoluzione non giudiziale delle controversie con gli operatori economici che gestiscono servizi di trasporto, reti e infrastrutture: “Il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – prosegue Fiscella – ed è un ulteriore gravoso impegno in capo agli operatori. Deve essere preceduta da un reclamo formale o da una richiesta di rimborso o di indennizzo che abbia ricevuto risposta insoddisfacente o non abbia ricevuto risposta per almeno 30 giorni. S4T è in grado di affiancare agenzie e tour operator in tutto questo complesso iter, affinché possano far valere i loro diritti”.

“A vent’anni dal Regolamento CE 261/2004 c’è ancora molto da fare a livello normativo – conclude Fiscella – per questo con S4T e I4T abbiamo sviluppato una rete di supporto che affianca gli operatori e li assiste in diversi ambiti, dalle assicurazioni alla consulenza professionale alla tutela legale, garantendo sempre soluzioni concrete ed efficaci ai problemi contingenti”.