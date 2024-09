Dunne, eDreams ODIGEO: “Nel primo trimestre dell’anno finanziario 2025 redditività in forte crescita”

“Un primo trimestre eccezionale, caratterizzato da una redditività in forte crescita, una significativa espansione della nostra base di abbonati e margini in netto miglioramento, proprio come avevamo promesso”. Così Dana Dunne, ceo di eDreams ODIGEO, presenta i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2025, che vedono la redditività crescere del 23% su base annua e raggiungere 36 milioni di euro, spinta dalla crescita degli iscritti a Prime.

Il programma ha registrato infatti un aumento degli ingressi del 32% su base annua, raggiungendo quota 6,2 milioni. I nuovi ingressi netti nel trimestre sono stati pari a 409.000.

“Questa performance sottolinea la nostra posizione di azienda basata sugli abbonamenti più solida, più redditizia e sempre più prevedibile - continua Dunne in una nota -. Prime raggiunge ormai milioni di famiglie, ma ciò che ci entusiasma ancora di più è il vasto potenziale che ci attende, dato l’enorme mercato a cui possiamo ancora attingere”.

Il resto dei dati

L’espansione della base di abbonati Prime ha contribuito anche alla crescita costante dei ricavi, aumentati del 4% e arrivati a quota 173,5 milioni di euro. Il free cash flow si è attestato a 20,4 milioni di euro, rispetto ai 15,2 milioni del primo trimestre dello scorso anno, con un miglioramento di 5,2 milioni rispetto all’anno precedente, corrispondente a un aumento del 35%. Il Gruppo prevede che entro la fine dell’anno fiscale supererà i 90 milioni di euro, più del doppio rispetto all’anno scorso.

L’utile netto rettificato è cresciuto del 145% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2,6 milioni di euro.

“Mentre ci avviamo verso l’ultimo anno fiscale del nostro percorso strategico di 3 anni e mezzo, sono orgoglioso di affermare che gli obiettivi a lungo termine che ci eravamo prefissati sono ormai alla nostra portata - conclude Dunne -. Nel 2021, quando abbiamo definito per la prima volta la nostra vision, il nostro obiettivo non era solo la crescita aziendale: puntavamo a essere leader nell’innovazione come prima e più grande piattaforma di abbonamenti di viaggio al mondo. Si è trattato di una strategia coraggiosa e innovativa, che si è rivelata molto efficace. Mentre ci avviciniamo al culmine di questo percorso, le fondamenta che abbiamo costruito negli ultimi anni ci hanno preparato per un successo continuo e il potenziale per un’ulteriore crescita oltre il 2025 è immenso. Il nostro vantaggio competitivo, la nostra esclusiva proposta rivolta ai clienti e la tecnologia all’avanguardia di cui disponiamo ci consentono di essere pienamente preparati per sfruttare le grandi opportunità che ci attendono”.