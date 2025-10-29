Egitto, nave da crociera in fiamme sul Nilo: messi in salvo i 60 passeggeri italiani

Sono stati messi tutti in salvo gli italiani che erano a bordo della crociera che ieri sera ha preso fuoco sul Nilo. Poco dopo le 18, infatti, un incendio è divampato nelle cucine della nave Crown Empress Nile per poi estendersi all’intero scafo, causando il ferimento di 3 membri dell’equipaggio.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto, riuscendo a domare completamente il fuoco.

I passeggeri italiani a bordo - circa 60 secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri - sono stati trasferiti su altre navi o a terra.

Ad assisterli, di concerto con la Farnesina, i tour operator Corsini Viaggi e Travco Tours. “I nostri clienti sono tutti in salvo”, ha riferito a Repubblica.it Corsini Viaggi, precisando che i viaggiatori “hanno perso ovviamente i loro documenti, rimasti a bordo della Empress”.

L’Ambasciata italiana si è attivata per fornire nuovi documenti ai passeggeri italiani e agevolarne il rimpatrio.