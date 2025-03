Lo abbiamo sottolineato più volte e ora anche lo studio Travel Predictions 2025 di Booking.com lo ribadisce: la nuova generazione di viaggiatori desidera sempre più ridefinire il modo in cui vive e interagisce con il mondo. “Tra le tendenze - sostiene Matthias Schmid, Senior Vice President of Accommodations di Booking.com - spicca ancora più dello scorso anno la ricerca di esperienze autentiche e viaggi responsabili e, anche per questo, ci si affida all’IA per programmare viaggi più significativi. A tal proposito - aggiunge Schmid - gli strumenti basati sull’Intelligenza artificiale, come il nostro AI Trip Planner, svolgeranno un ruolo fondamentale nella pianificazione degli itinerari”.

Esperienze autentiche possono tradursi anche in avventure senza limiti di età. Secondo il sondaggio di Booking.com, infatti, aumentano i baby boomer disposti a uscire dalla propria comfort zone per rivivere l’entusiasmo della giovinezza, arrivando in alcuni casi a inserire nella loro ‘lista dei desideri’ attività estreme come, ad esempio, il paracadutismo, le immersioni in grotta o il campeggio in Antartide.

Un ruolo di sempre maggiore rilevanza è poi destinato agli aeroporti, che da semplice scalo stanno diventando parte integrante dell’esperienza di viaggio, tanto da spingere una quota rilevante di turisti ad affermare che visiterebbe una destinazione per il suo aeroporto. “Tra le altre nuove tendenze dell’anno - conclude Schmid nell’intervista a Hosteltur - il turismo notturno, con esperienze come l’osservazione delle stelle in destinazioni dal basso inquinamento luminoso, e la preferenza per strutture ricettive che offrano esperienze di benessere mirate a migliorare la salute e la qualità della vita”.