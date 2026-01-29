Flibco: nuovo servizio shuttle tra Milano Lampugnano e Malpensa

Nuovo collegamento aeroportuale tra Milano Lampugnano e Malpensa. Dal 3 febbraio, il servizio di shuttle Flibco, amplia l’offerta sullo scalo con il nuovo collegamento diretto dall’Autostazione di Milano Lampugnano ai Terminal 1 e 2, con fermata a Rho Fiera–MIND.

Il servizio consente di raggiungere l’aeroporto in circa 35 minuti, proponendosi come la soluzione più rapida e conveniente, con tariffe a partire da 3,99 euro. Operata con Bus Miccolis, la linea rafforza il presidio di Flibco sullo scalo lombardo, che arriva a 178 corse complessive collegando Malpensa a Stazione Centrale, Como, Novara e ora Lampugnano.

Strategiche le fermate: Lampugnano, hub da 3 milioni di passeggeri annui e snodo M1, e Rho Fiera, porta d’accesso a Fiera Milano e al distretto MIND. A bordo comfort, servizi digitali e massima flessibilità per il passeggero.

Paola Trotta