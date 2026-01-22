Debutta la nuova ferrovia per Malpensa

Inaugurato il collegamento tra il Terminal 2 dello scalo e la linea Rfi del Sempione nel nodo di Gallarate. Le prime corse saranno operative domani, venerdì 23 gennaio, a distanza di tre anni dall’avvio dei lavori.

L’opera è stata promossa e coordinata, come riporta ilsole24ore.com da Ferrovienord, società del gruppo Fnm. Nel complesso, i lavori hanno richiesto un impegno economico pari a 264 milioni di euro.

Da domani, dunque, utte le corse del Malpensa Express di Trenord, in partenza da Milano Centrale, arriveranno a Gallarate, dove sarà possibile raggiungere l’aeroporto in 8 minuti. Il nuovo collegamento faciliterà anche l’arrivo a Malpensa dal Ticino: il tutto in tempo per l’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che prenderanno il via il prossimo 6 febbraio.