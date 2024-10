Flix espande la rete di collegamenti con l’obiettivo di portare il servizio FlixBus anche in Messico, terzo mercato al mondo per i viaggi in autobus.

Questo nuovo progetto segue un primo semestre caratterizzato da solide performance in Europa, Nord America e India, nonché un’estensione della rete di FlixTrain in Germania. Flix punta così a replicare il successo del 2023, anno in cui ha totalizzato un fatturato di 2 miliardi di euro e ha trasportato 81 milioni di persone.

Il debutto del servizio FlixBus in Messico, previsto nella prima metà del 2025, rappresenterà una tappa cruciale per l’espansione di Flix in America Latina. Forte di un settore dei viaggi su gomma con una lunga tradizione, il Paese offre un’opportunità preziosa per presentare l’offerta di Flix a milioni di nuovi clienti. L’azienda stima che il mercato messicano abbia un valore compreso tra 6 e 8 miliardi di euro.

“In Messico esiste una cultura radicata dei viaggi in autobus, a cui vogliamo apportare il nostro valore. Con un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia e un sistema di prenotazione efficiente, sono certo che sapremo offrire ai clienti messicani un’esperienza di viaggio moderna e innovativa” ha detto André Schwämmlein, amministratore delegato e co-fondatore di Flix.

Il Messico è il terzo grande Paese latino-americano in cui Flix avvierà le operazioni dopo il Brasile e il Cile, mercati in cui l’azienda ha avuto un successo immediato e una rapida espansione sin dall’inizio.