Gattinoni, l’atleta di parkour Davide Garzetti protagonista dei nuovi spot

Si arricchisce di nuovi contenuti video la campagna di comunicazione del Gruppo Gattinoni, lanciata nell’autunno del 2024. Quattro i nuovi spot - della durata di 60 e 30 secondi -, che vedono protagonista Davide Garzetti, atleta professionista di parkour, influencer e attore, scelto per incarnare il concetto di dinamicità e per avvicinare i viaggiatori più giovani.

Pay off della campagna ‘C’è un moNdo per vivere un’esperienza. Vivila!’.

Gli spot propongono un parallelismo fra azione ed esperienze emozionanti, dinamicità e visione d’impresa, incarnando i concetti chiave su cui si basa la mission dell’azienda: il guardare oltre; l’evoluzione; l’eccellenza; il superamento degli ostacoli; l’adrenalina; il sogno; la libertà; l’aspirazione a nuovi orizzonti, da scoprire con flessibilità, connessione e velocità.

“Realizzare il nuovo spot del Gruppo Gattinoni e delle sue tre divisioni è stato un viaggio straordinario, capace di lasciare un segno profondo in tutti coloro che hanno contribuito a renderlo realtà - spiega Samuele Rasola, direttore creativo Gruppo Gattinoni -. In linea con il lancio del rebranding del Gruppo, il nostro obiettivo era raccontare le tre anime di Gattinoni con uno stile innovativo, fresco e dinamico. Davide Garzetti - aggiunge - è stato scelto come il volto ideale per interpretare il nostro claim di campagna ‘Tre mondi per vivere un’esperienza’. Con la sua disciplina e le sue spettacolari evoluzioni, Davide ha saputo dare vita a un viaggio emozionante e su misura attraverso le nostre tre divisioni. Con lui come testimonial, abbiamo voluto raccontare l’essenza del Gruppo Gattinoni: tre mondi unici che si intrecciano per creare un’esperienza indimenticabile. Un sentito ringraziamento va a Davide, al team marketing di Gattinoni per aver creduto nel progetto e ai partner V01 Events Communication e HEADS Collective per aver trasformato questa visione in realtà.”