Dalla Puglia a New York, i ‘Tour Explore’ di Gattinoni Travel per i ponti primaverili

Puglia, Basilicata, Marocco, New York. Sono alcune delle destinazioni che, in occasione dei ponti primaverili, sarà possibile scoprire con Gattinoni Travel. Il network del Gruppo Gattinoni propone una serie di ‘Tour Explore’ per concedersi un long weekend. Proposte di viaggio di corto, medio e lungo raggio, caratterizzate da itinerari culturali e con l’accompagnamento di un professionista dall’Italia.

Per le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio, inoltre, la promozione Prenota Prima consentirà di godere di riduzioni sul prezzo finale dei pacchetti.

Tra le soluzioni, ‘Puglia & Martera, eccellenze italiane’, con partenze da Bologna e Firenze, dal 27 aprile al 1° maggio; ‘New York, viverla da locals’, itinerario comprensivo di voli, previsto dal 22 al 26 aprile; e ‘Marocco, Grand Tour’, itinerario che toccherà le destinazioni imperdibili del Paese, previsto dal 1° all’11 maggio.