Il Gruppo Gattinoni è lo sponsor della digital edition del numero di aprile di InOut Review. In questo modo la grande realtà distributiva ha voluto legarsi al nostro innovativo prodotto editoriale, che parla alla contract community con lo stile e il linguaggio del design declinati sull’ospitalità. Un giornale la cui distribuzione sta avvenendo anche al Salone del Mobile e ad alcuni degli eventi del Fuorisalone.

L’edizione di aprile di InOut Review si apre con un’inchiesta che ha coinvolto gli architetti alle prese con il recupero di palazzi storici da riconvertire in hotel e che raccontano di come hanno raccolto e affrotnato la sfida affascinante e complessa di approcciarsi alle testimonianze del passato reinterpretandole in chiave contemporanea. Il progetto non può che partire da un’attenta analisi storiografica, per poi spingersi oltre. Osare si può e si deve, l’essenziale è fermarsi sempre un passo prima di snaturare l’edificio.

Torna di moda il labirinto

In ambito outdoor un servizio interessante è dedicato al ritorno di moda di un elemento molto particolare, che può trovare spazio anche nella progettazione delle strutture ricettive: il labirinto.

Intanto, sempre sul fronte outdoor, l’obiettivo di Assopiscine è garantire una sicurezza sempre maggiore, come spiega il presidente di Assopiscine Ferruccio Alessandria, che fa appello al governo per una normativa più semplice ed efficace.

In ambito indoor, invece, il magazine dà spazio all’illuminazione architetturale, che dev’essere quasi invisibile per definire gli spazi con eleganza.

Nell’interior tutto è in continuo divenire, a cominciare dai tessuti, dalle trame e dalle texture innovative. L’innovazione passa anche dall’ideazione di materiali sempre più efficienti, oltre che validi dal punto di vista estetico. Dai tecnopolimeri ai prodotti biocompatibili, fino a quelli antibatterici: sono queste le nuove frontiere del design alberghiero.

Gli hub della socialità

Altro servizio sui nuovi trend dell’hospitality è dedicato agli spazi comuni, che si trasformano in hub di socialità, cuori pulsanti della convivialità grazie ad arredi modulari e ultraconfortevoli. Design al centro dell’attenzione anche per Lago, il cui presidente Daniele Lago spiega su InOut Review come questo elemento possa essere strumento di trasformazione sociale e come debba sapersi adattare alle esigenze del contact. Il tutto mantenendo sempre l’equilibrio tra natura, uomo e tecnologia, con un flusso continuo di progetti che seguono la filosofia del ‘Never stop’.

Ed è proprio questo equilibrio tra costruzioni e ambiente al centro del concetto di architettura mimetica, le cui opere si stanno diffondendo anche in ambito urbano, non solo al mare o in montagna.

La digital edition di InOut Review è sfogliabile a questo link.