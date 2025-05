Gattinoni Travel, 33 fam trip per 500 agenti di viaggi

La primavera-estate di Gattinoni Travel è all’insegna del networking, della formazione e dell’esperienza sul campo con l’organizzazione di 33 fam trip che porteranno oltre 500 agenti di viaggi provenienti da tutta Italia in mete sia di lungo che di corto e medio raggio.

Con il programma “Un viaggio, infinite storie” agenzie affiliate, store e point Gattinoni parteciperanno a momenti di formazione in loco.

“Condividere queste esperienze sul campo rafforza lo spirito di squadra, valorizza le competenze e alimenta la passione per questo lavoro - dice Mario Vercesi, amministratore delegato Gattinoni Travel -. In aggiunta ad alcuni fam trip realizzati in inverno e altri programmati per il prossimo autunno, l’operazione coinvolgerà in totale oltre un terzo delle agenzie del nostro network. Una numerica significativa, che dimostra quanto riteniamo essenziale che gli agenti conoscano e testino in prima persona la qualità dei prodotti e dei servizi che proponiamo”.

Tra i partner ci sono enti turistici, DMC, compagnie aeree come Turkish Airlines Air Canada, ITA Airways, Iberia, Royal Jordanian e Neos. Tra gli operatori Alpitour, Futura Vacanze ed Egocentro e per l’hotellerie Mangia’s Resort, Vivosa, Falkensteiner, Chia Laguna Resort, Bluserena e Veridia Resort.