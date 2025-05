Sono iniziati i Summer Days di Gattinoni Travel. Si è aperto ieri un mese di promozioni e vantaggi riservati a coloro che prenoteranno un viaggio presso le agenzie del network entro il 7 giugno.

“Abbiamo costruito i Summer Days mettendo al centro le esigenze delle agenzie e dei consumatori, lavorando su offerte selezionate e vantaggiose, con una logica concreta e orientata alla conversione - spiega Isabella Maggi, direttore marketing & comunicazione Gruppo Gattinoni -. Lavorare a stretto contatto con i partner ci ha permesso di individuare proposte realmente attrattive, capaci di rispondere a una domanda dinamica e attenta al valore. Ringrazio il team marketing per aver dato grande forza alla campagna sul fronte della visibilità, rendendola riconoscibile e competitiva anche fuori dal perimetro del nostro network. È proprio questa sinergia tra commerciale e comunicazione a fare la differenza in una stagione così cruciale”.

Le agevolazioni

Le agevolazioni saranno applicate su un ampio ventaglio di programmazioni: dai tour operator specialisti del pacchetto vacanza all-inclusive Alpitour, Veratour, I Grandi Viaggi, Going, Domina Travel agli specialisti del viaggio a lungo raggio e su misura Alidays, Mappamondo, Creo, Gastaldi Holidays, Idee Per Viaggiare e Atitur.

E poi ancora sull’Oceano Indiano di Azemar, la Grecia di Kalimera; la Riviera Romagnola in Adriatico e in Croazia di Firmatour; l’America Latina di Solo Cuba e le Maldive e Mauritius di Sporting Vacanze. A questi si aggiungono i viaggi guidati con Boscolo e le crociere di Costa ed Msc Crociere; mentre per chi ama il mare ci sono anche i club di CaboVerde Time, di Futura Vacanze e di Kappa Viaggi, i soggiorni balneari di Nicolaus, i resort Th.

Partecipano alla campagna anche tour operator specializzati in esperienze e gift card, come Smartbox Group; e player nel mercato delle assicurazioni viaggio come Allianz Global Assistance.

Accompagnati dal claim ‘Respira, viaggia, ricorda’, i Summer Days coinvolgono ovviamente anche i prodotti interni di Gattinoni Travel: i viaggi della linea Travel Experience con i tour Explore e i tour Experience, Dynamic per costruire il proprio viaggio in libertà, con singoli servizi o pacchetti online pronti per essere prenotati, gli hotel della linea Selected, con un’ampia selezione di Mare Italia, Mare Estero (corto e medio raggio) e Montagna.