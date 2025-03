Gruppo Frigerio, al via la partnership con Figc

Il gruppo Frigerio ha siglato una partnership con la Figc per ospitare a bordo dei propri mezzi le nazionali di calcio maschile e femminile per tutto il 2025.

In occasione del Campionato europeo al via il prossimo 14 giugno, un bus completamente brandizzato sarà il mezzo ufficiale che accompagnerà gli Azzurri nelle ultime due amichevoli prima della partenza per la Germania. “Questa collaborazione con Figc è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno a supportare la Nazionale italiana di calcio. Il nostro pullman, dotato di tutti i comfort e sicurezza, trasporterà gli Azzurri verso questi importanti incontri preparatori, assicurando un viaggio confortevole e sereno, perfetto per permettere ai giocatori di concentrarsi al meglio sulle prestazioni in campo” ha commentato Carlo Frigerio, direttore di Frigerio Trasporti.