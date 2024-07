‘Business Travel 2030. Sfide, opportunità e la trasformazione della gestione dei viaggi d’affari’ è il titolo della ricerca che, a fine 2023, il Gruppo Gattinoni ha commissionato a Travel for Business per analizzare il trend del comparto.

Tra i numerosi dati raccolti nella ricerca, si delinea una forte propensione delle aziende verso nuovi paradigmi di sostenibilità.

L’analisi del 2023-2024 della divisione Business Travel del Gruppo Gattinoni conferma questa tendenza, evidenziando un incremento del 35% nelle richieste di trasferte sostenibili. Il dato riflette la crescente consapevolezza e l’impegno verso la sostenibilità; le aziende chiedono di verificare soluzioni di trasporto che implichino il minore consumo di Co2, come la scelta di compagnie aeree con un minore impatto ambientale quando l’unico mezzo possibile è l’aereo, e l’opzione di strutture alberghiere che adottano pratiche sostenibili.

Nella ricerca, solo il 19% degli intervistati ha dichiarato infatti di non aver ancora adottato misure specifiche per rendere i viaggi d’affari più sostenibili. L’87% del campione di travel manager propende a selezionare fornitori con cui negoziare opzioni di qualità in linea con principi sostenibili. L’82% dichiara di voler prenotare servizi di viaggio più ecologici e per il 49% sarebbe utile integrare gli indicatori di sostenibilità nelle ipotesi di viaggio.

Un dato interessante è che, nel portfolio Gattinoni Business Travel, il 20% delle aziende attribuisce maggior valore alle soluzioni sostenibili rispetto agli aspetti economici. Questo significa che la sostenibilità ambientale è diventata un parametro cruciale nella scelta dei fornitori, spesso preferita alla convenienza economica.

Elena Carlino, direttrice commerciale di Gattinoni Business Trave, ha spiegato: “Siamo impegnati a rispondere alle crescenti richieste di trasferte più ecologiche e sicure. Con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e garantire la tracciabilità delle transazioni, stiamo implementando strategie avanzate che rispondano alle esigenze del mercato. Siamo pronti a guidare il settore dei viaggi d’affari verso un futuro più sostenibile e sicuro, attraverso l’adozione di trasferte aziendali che rispettino l’ambiente e promuovano il benessere sociale”.

Dalla ricerca ‘Business Travel 2030’ si evince inoltre che la gestione sostenibile della catena di fornitura sia al centro delle preoccupazioni dei travel manager.

Gattinoni Business Travel vede questa direzione farsi sempre più rilevante nelle esigenze dei clienti. L’adozione di sistemi di viaggio interconnessi, in cui le diverse fasi del viaggio (trasporto, alloggio, attività) sono integrate e personalizzate, rappresenta una delle principali evoluzioni attese nel settore dei viaggi d’affari entro il 2030.

Infine, il tema della sostenibilità è al centro delle politiche di tutto il Gruppo Gattinoni. Da tempo ha avviato un percorso verso una vera e propria certificazione di sostenibilità, insieme ad Up2You, società autorizzata a calcolare i livelli di Carbon Footprint, nell’ottica di calcolare e compensare le emissioni e di attuare una serie di azioni per ridurle nel medio periodo.