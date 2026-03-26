Heymondo introduce la copertura ‘Vip Lounge’ per i ritardi aerei

L’82% degli italiani che sta pianificando un viaggio intercontinentale nei prossimi 12 mesi preveda di sottoscrivere un’assicurazione viaggio, secondo uno studio dell’istituto di ricerca YouGov realizzato per Heymondo, specialista del settore assicurativo e di polizze flessibili.

Secondo lo stesso studio, il 35% indica, infatti, la flessibilità come fattore determinante nella scelta dell’assicurazione, confermando una crescente attenzione verso soluzioni personalizzabili e capaci di adattarsi alle diverse esigenze di viaggio.

La questione dei ritardi dei voli

Il ritardo del volo rappresenta oggi uno dei principali punti di frustrazione per i viaggiatori. Per rispondere a questa esigenza, Heymondo ha introdotto la copertura VIP Lounge. Si tratta di una copertura parametrica pensata per semplificare al massimo l’esperienza del viaggiatore: in caso di ritardo del volo di almeno 2 ore e 30 minuti, il cliente riceve automaticamente una notifica sul proprio smartphone e potrà accedere a una lounge VIP aeroportuale, senza dover gestire alcuna richiesta. In alternativa, è prevista una compensazione economica automatica di 50 euro.