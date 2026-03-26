Decollerà per la prima volta il prossimo 28 marzo il nuovo volo diretto Roma-Mahé di Air Seychelles.

Il collegamento sarà operato due volte la settimana, il mercoledì e il sabato, con Airbus A320neo, con 10 rotazioni già programmate fino al 30 aprile.

La nuova rotta arriva in un contesto geopolitico complesso, con il conflitto del Golfo che ha reso difficoltosi i collegamenti con scalo negli hub dell’area, diventati centrali per i collegamenti internazionali.

“Molti flussi passavano dal Golfo - ha spiegato ieri durante un incontro con il trade Charles Johnson, chief commercial officer di Air Seychelles -. Con le limitazioni si è creato un gap immediato, così il Governo ci ha chiesto una risposta rapida e noi abbiamo attivato il volo da Parigi tre volte a settimana fino al 31 maggio e ora Roma”.

“Le prenotazioni erano già alte - ha aggiunto Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles - ma abbiamo registrato una domanda in crescita dall’inizio della crisi. Il diretto da Roma non nasce solo dall’emergenza, ma accelera una strategia già avviata. La connettività resta il driver principale per far crescere la destinazione”.

I flussi dall’Italia

I numeri confermano il peso del mercato italiano per l’arcipelago. “Nel 2025 l’Italia è quarto bacino internazionale con 22.524 arrivi, con un +18% sul 2024: la miglior performance tra i principali mercati europei - prosegue Willemin -. E il potenziale è ancora alto”.

Le ricadute sugli arrivi sono visibili. Tourism Seychelles segnala una crescita a doppia cifra nelle richieste dall’Europa e un incremento delle prenotazioni last minute.

Il progetto resta temporaneo ma apre scenari di medio periodo. Se i riempimenti si manterranno sopra il 70% e la domanda continuerà a crescere, la rotta potrà essere estesa e trasformata in collegamento annuale.