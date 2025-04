IA nel business travel, BizAway acquisisce la spagnola Aervio

BizAway, la travel management scaleup che conta 8 sedi operative in Italia, Spagna, Albania e Dubai, consolida la propria posizione nel settore dei viaggi d’affari con l’acquisizione della spagnola Aervio, una delle principali Tmc nel suo Paese specializzata in soluzioni di Intelligenza artificiale per il business travel.

BizAway rafforza così i propri asset tecnologici grazie alle soluzioni d’intelligenza artificiale proposte da Aervio. La maggior parte del team di Aervio sarà assorbita da BizAway ed entrerà negli uffici spagnoli della scaleup. “In un settore in continua trasformazione come quello del business travel - sostiene Luca Carlucci, ceo e co-fondatore di BizAway - l’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità chiave. Crediamo fortemente, tuttavia, che la tecnologia debba andare di pari passo con la centralità del fattore umano, soprattutto nell’ambito dell’assistenza: per questo continueremo a investire per offrire il miglior servizio con un supporto empatico, competente e vicino ai bisogni reali delle aziende e dei viaggiatori”.

Dal 2015 a oggi BizAway ha raccolto oltre 50 milioni di euro in finanziamenti, con un recente round di 35 milioni ottenuto nel settembre 2024 da parte di Mayfair Equity Partners.