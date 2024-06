Estate intermodale per Italo. Il successo riscosso dalla formula treno più bus con un unico biglietto, sperimentata su tratte richieste dal pubblico straniero come quelle per Sorrento e Pompei, ha spinto la compagnia ferroviaria a rafforzare l’offerta integrata verso le spiagge venete e l’area garganica, così come in Puglia, Calabria e Sicilia (118 viaggi al giorno con 54 città collegate e 62 stazioni servite).

“Ora i passeggeri possono acquistare questi ticket anche attraverso le biglietterie automatiche delle stazioni - spiega Fabrizio Bona, direttore commerciale di Italo - abbinando Alta Velocità, treni regionali e servizi dell’ultimo miglio con Uber. Entro l’anno prossimo saranno almeno 200 gli scali interessati dal nuovo servizio, il quale promette grandi numeri soprattutto in Emilia Romagna e Toscana”.

Per la fine del 2024 gli acquisti intermodali saranno effettivi anche sul portale delle agenzie di viaggio, con 250 delle quali Italo è tornato a interfacciarsi attraverso un road show a Milano, Bologna, Roma e Napoli, puntando su quelle in grado di garantire il maggior numero di clienti di valore.

“Sono stati studiati appositi piani di triangolazione per le agenzie a forte vocazione business e corporate - aggiunge Marco De Angelis, direttore vendite Italo - implementando le agevolazioni del programma fedeltà Italo Plus, ma favorendo anche l’accesso alle nostre lounge in fase di restyling: dopo la recente inaugurazione di quella di Roma, a fine luglio seguirà quella di Milano e il lancio di quella di Bologna a dicembre”.