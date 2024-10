Italo riapre la Lounge di Milano Centrale dopo il restyling

Presentata alla stazione Centrale di Milano la nuova Lounge Italo Club, situata al piano superiore dell’edificio. Il restyling della Lounge, così come già avvenuto per quella di Roma e come avverrà per le altre lungo il territorio, si inserisce in un piano strategico di ampio respiro.

All’evento hanno partecipato il top management di Italo e tanti vip che sono soliti muoversi in treno in tutta Italia. Volti noti del cinema italiano e dello spettacolo come Massimo Boldi, Ambra Angiolini, Matilde Brandi, Enzo Miccio, Pamela Camassa, solo per citarne alcuni, hanno brindato al taglio del nastro per questo nuovo spazio in stazione.

“Italo rappresenta il primo gruppo intermodale in Europa – ha commentato l’a.d. di Italo, Gianbattista La Rocca -. Oggi serviamo tutta Italia con i nostri treni e con i bus di Itabus. Da metà mese abbiamo anche fatto il nostro debutto all’estero, raggiungendo Lubiana e Zagabria dalle principali città italiane grazie all’interconnessione treno più bus. Continuiamo ad investire per arricchire quest’offerta che, con l’ingresso di Msc nell’azionariato Italo, si è ulteriormente arricchita grazie alle sinergie con Snav, Gnv e Msc Crociere. Vogliamo offrire un servizio esteso e capillare, mettendo in connessione tra loro le grandi città, le località di provincia, i porti e gli aeroporti in modo intuitivo e con un solo click. Per questa ragione stiamo lavorando ad una piattaforma che integri tutti questi servizi, ampliando al contempo la nostra rete di partner, per offrire un catalogo sempre più ampio e variegato di servizi pre e post viaggio. Investimenti e implementazioni che hanno alla base anche un notevole sviluppo tecnologico dei nostri sistemi, che stiamo sempre più affinando anche grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale”.