Nuove risorse in arrivo per il turismo dalla Manovra 2025. Nella legge di Bilancio, tra le disposizioni in materia di eventi, investimenti e infrastrutture figurano 110 milioni di euro destinati a “sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati”. Di queste risorse 60 milioni saranno erogati in forma di contributi a fondo perduto.

Oltre allo stanziamento direttamente destinato al settore, altri interventi interesseranno indirettamente la filiera turistica. Si tratta di misure che riguardano i grandi eventi, i trasporti e il lavoro stagionale.

A partire dal già noto incremento di 50 centesimi dell’addizionale comunale sui voli extra-Ue dagli aeroporti con oltre 10 milioni di passeggeri, confermato dalla Manovra a decorrere dal 1° aprile 2025.

Restando nel trasporto aereo, la legge di Bilancio interviene in materia di continuità territoriale, disponendo che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione Abruzzo non si applichi l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili; e autorizzando la spesa di 3 milioni di euro per il 2025 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali, prevedendo che gli enti territoriali possano concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento di tali oneri, come definiti in apposita conferenza di servizi.

Estese inoltre all’aeroporto di Brindisi le disposizioni in materia di continuità territoriale aerea, con uno stanziamento di complessivo 5 milioni di euro nel triennio per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea assegnati ai vettori selezionati con gara di appalto europea.

Gli altri interventi

Spostandoci sul trasporto ferroviario, il pacchetto normativo prevede oltre 2 milioni di euro in favore di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) per gli interventi previsti nell’ambito del Pnrr e degli impegni presi con il Ministero dei Trasporti. Mentre a livello locale prevede la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per le esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle.

Altre risorse in vista per le Olimpiadi di Milano-Cortina, attraverso l’istituzione di un nuovo fondo per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi; e lo stanziamento di altri 25 milioni di euro per l’anno 2026 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale durante i Giochi.

Sul piano delle infrastrutture, la Manovra prevede un incremento netto di 1,532 miliardi di euro delle risorse destinate al Ponte sullo Stretto e autorizza la spesa complessiva di 500 milioni di euro (90 milioni per l’anno 2027, 180 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 70 milioni per il 2030) per le opere connesse alla realizzazione del Ponte.

Quanto alle misure in materia di occupazione, sono confermate anche per il 2025 la detassazione del lavoro notturno e straordinario per i lavoratori stagionali del turismo e la detassazione delle mance.