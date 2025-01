Il Milleproroghe sta terminando il suo iter per la conversione in legge. Come da tradizione, il decreto contiene una serie di misure che vengono prolungate anche per il 2025, diverse delle quali interessano direttamente anche il turismo.

Il primo provvedimento che chiama in causa il travel, come riassume fiscoetasse.com, è relativo al sostegno al turismo nei Comuni all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. Il provvedimento sposta al 31 marzo il termine entro cui erogare i contributi per alcune categorie di imprese.

I destinatari del contributo a fondo perduto sono le attività che hanno subito una perdita a causa del minore afflusso turistico in seguito alle scarse precipitazioni nevose del periodo novembre 2023-marzo 2024, con una flessione dei ricavi pari almeno al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Possono richiedere il contributo gli esercenti degli impianti, i noleggiatori, i maestri di sci, agenzie di viaggi, tour operator, gestori di stabilimenti termali, le imprese ricettive e quelle di ristorazione.

I contributi per gli interventi

La seconda misura prorogata, questa volta fino al 31 ottobre 2025, è il riconoscimento di contributi per alberghi, agriturismi e imprese del comparto turistico pari al 50% delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica.

Vengono inoltre prorogate al 31 dicembre 2025 le misure di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (Dila), di impianti fotovoltaici all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

La quarta misura riguarda invece la proroga del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi.

Ultimo provvedimento, proroga al 31 marzo 2025 il termine per la stipula di contratti assicurativi in capo alle imprese per la copertura dei rischi catastrofali.