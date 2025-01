Saranno Tik Tok e l’intelligenza artificiale a scegliere i nostri viaggi nel 2025. È quanto emerge da un’indagine pubblicata su National Geograhic Traveller UK, che ha cercato di evidenziare i nuovi trend del momento.

Il primo dato che emerge è proprio lo strumento che guida le scelte dei viaggiatori, e i social sono sul primo gradino. Negli ultimi 3 anni Tik Tok ha visto crescere le visualizzazioni dei viaggi del 410%. Secondo i social network, le vacanze per il nuovo anno saranno destagionalizzate, di frontiera e alternative.

Per quanto riguarda le date della partenza, infatti, la European Travel Commission ha rilevato che i costi troppo elevati di alcune stagioni spingono oltre il 73% degli europei a viaggiare tra ottobre e marzo, con un aumento del 6% rispetto lo scorso anno. Anche l’overturism è motivo per scegliere vacanze in bassa stagione e mete alternative.

Nell’ultimo anno sono stati oltre 400mila i post con l’hashtag #dupesdestination che hanno portato ad esempio a preferire l’Albania alla Grecia, Paros al posto di Santorini o il Guatemala al Messico.

Infine saranno sempre più viaggi di frontiera, ovvero in luoghi remoti e lontani dall’uso di smartphone e internet. Dopo l’uscita dell’album Cowboy Carter di Beyoncé, ad esempio, Skyscanner riporta che un quarto dei suoi utenti ha cercato per il 2025 esperienze come “dormire sotto le stelle” o “mangiare attorno il fuoco”.

Infine i mezzi di trasporto. Il 2025 vedrà il debutto dei viaggi low cost a lungo raggio, ma sarà il treno ad essere il vero protagonista.