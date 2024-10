Nexi sponsor della digital edition di TTG Innovation

Si chiama XPay ed è il nuovo servizio realizzato da Nexi che garantisce una maggiore sicurezza degli incassi dei corrispettivi dovuti dai clienti alle strutture ricettive e delle agenzie e dei tour operator per le prenotazioni effettuate a distanza.

Nexi, che permette di accettare pagamenti in modo digitale garantendo un incasso sicuro per il settore turistico e dell’hospitality è lo sponsor dell’edizione digital di TTG Innovation, in uscita lunedì 7 ottobre.

All’interno del giornale, in distribuzione e online sulla digital edition, approfondimenti su innovazioni tecnologiche, ma anche di metodo e di concetto, nell’epoca il cui il futuro è già presente e in cui l’intelligenza artificiale generativa rappresenta la sfida per il turismo.

Appuntamento con Nexi e con TTG Innovation da lunedì 7 ottobre, online sulla digital edition.