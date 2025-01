Nocturismo, la nuova tendenza che sta diventando mondiale

Un invito a esplorare luoghi, storie e atmosfere uniche di notte, quando il buio trasforma la realtà sotto una nuova luce. Stiamo parlando del Nocturismo, che nel 2025 è destinato a diventare una tendenza globale. Questo fenomeno celebra la bellezza e il mistero delle ore notturne, riscoprendo luoghi familiari attraverso il chiarore della luna o delle luci artificiali.

Passeggiare in città deserte, osservare il cielo stellato lontano dall’inquinamento luminoso o esplorare leggende misteriose sono esperienze che amplificano i sensi e stimolano l’immaginazione.

Il Nocturismo coinvolge natura e città: dal Parco Nazionale di Banff in Canada e il Deserto di Atacama in Cile, fino a Montalcino in Toscana e l’Isola di San Pietro in Sardegna, ogni angolo del mondo offre nuove sensazioni di tranquillità. Anche le metropoli, come Istanbul, Praga, New York e Roma, rivelano un lato intimo e misterioso sotto il cielo notturno.