Nuovevacanze, secondo trimestre in crescita: 30 nuove agenzie e fatturato a +18%

Nuovevacanze archivia un buon secondo trimestre. Nel periodo compreso tra aprile e giugno il network ha accolto 30 nuove agenzie e registrato una crescita di fatturato del 18% a parita di perimetro.

“Il secondo trimestre del 2026 rappresenta uno dei migliori risultati nella storia di Nuovevacanze - commenta Corrado Lupo, ceo del network -. L’ingresso di 30 nuove agenzie e l’aumento del fatturato del 18% a parità di perimetro confermano la fiducia del mercato nel nostro progetto. Sono risultati frutto di una strategia chiara, di un’organizzazione efficiente e, soprattutto, dell’impegno quotidiano di una squadra di professionisti che supporta concretamente la crescita delle agenzie affiliate”.

Comunicazione e innovazione digitale

Un contributo significativo alle performance è arrivato dall’area Commerciale e Marketing, coordinata da Alessia Lupo, che durante il trimestre ha sviluppato iniziative mirate a rafforzare il posizionamento del brand, sostenere le attività commerciali e consolidare il rapporto con le agenzie del network. “La capacità di interpretare l’evoluzione del mercato, costruire relazioni di valore e rispondere alle esigenze della rete rappresenta oggi uno dei principali punti di forza di Nuovevacanze”, dichiara Corrado Lupo.

La crescita registrata nel trimestre è stata, inoltre, accompagnata da un importante programma di innovazione digitale. Sotto la guida di Giuseppe Rustico, full stack developer di Nuovevacanze, il network ha introdotto nuovi strumenti tecnologici per aumentare l’efficienza operativa delle agenzie, migliorare l’esperienza degli utenti e semplificare i processi interni.

“L’innovazione costituisce uno dei pilastri della nostra strategia - continua Lupo -. Investire nella tecnologia significa offrire alle agenzie strumenti concreti per operare in modo più efficiente, essere più competitive e rispondere meglio alle esigenze dei viaggiatori. I risultati raggiunti ci rendono orgogliosi, ma rappresentano soprattutto una base solida dalla quale continuare a crescere nei prossimi mesi.”