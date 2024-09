Sale il numero degli uffici postali in cui è possibile richiedere il passaporto. Nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane, dal 16 ottobre si potrà fare domanda per il rilascio del documento in altri 1.900 uffici situati in Comuni con meno 15mila abitanti e in centinaia di altre filiali situate nei grandi città.

Saliranno a 32 le grandi province in cui sarà attivato il servizio. Oltre a Bologna, Cagliari, Roma e Verona, sarà così possibile richiedere il passaporto anche a Monza, Parma, Perugia, Reggio Calabria e Venezia.

Entro la fine di ottobre, riporta ilsole24ore.com, altri 2.300 uffici postali saranno così abilitati al rilascio del documento di viaggio.