Il passaporto sul wallet di Google, l’azienda di Moutain View testa la funzionalità negli Usa

In un futuro molto vicino per viaggiare basterà un wallet digitale. Mentre in Italia si lavora al perfezionamento dell’IT Wallet, negli Stati Uniti sarà presto possibile esibire il passaporto sul Google Wallet.

Ad annunciarlo è stato proprio il colosso di Mountain View pochi giorni fa. Big G ha confermato di stare già testando la funzionalità in versione beta.

Si tratta, ha precisato Alan Stapelberg, project manager Google Wallet a Travel Weekly, “di un nuovo tipo di ID digitale”, che “può essere creato nel Google Wallet caricando un passaporto statunitense”. Una volta creata l’identità digitale, i viaggiatori potranno esibirla negli aeroporti, nei TSA abilitati.