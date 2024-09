Il progetto Polis entra nel vivo anche nelle grandi città. Dopo Bologna, ora anche a Roma è possibile richiedere il passaporto in formato elettronico in 12 uffici postali. Una novità che contribuisce a snellire l’iter per ottenere il documento di viaggio.

Per richiedere il passaporto elettronico bisogna essere residenti o domiciliati in uno dei Comuni degli uffici postali abilitati.

Mentre per ottenere un appuntamento basta collegarsi sul sito di Poste Italiane, nella sezione dedicata e cliccare su ‘Verifica e Prenota’, scegliendo l’ufficio desiderato.

Il costo della richiesta è di 14,20 euro, a cui si possono aggiungere altri oneri.

I documenti da presentare

Al momento della domanda, riporta Corriere.it, bisogna presentare: due foto a colori identiche e recenti (massimo 6 mesi), frontali, a volto scoperto e a sfondo bianco, conformi alla normativa ICAO; il contrassegno telematico del contributo amministrativo di 73,50 euro; l’attestazione del versamento di 42,50 euro, effettuato a nome di chi richiede il passaporto tramite bollettino postale di conto corrente n. 67422808, intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro con la seguente causale: “Importo per il rilascio del passaporto elettronico”; carta di identità del richiedente in corso di validità o documento di riconoscimento equipollente; copia del documento d’identità.

In caso di rinnovo, il richiedente deve essere munito del vecchio passaporto o della copia della denuncia di furto o smarrimento dello stesso; e del modulo di attestazione del domicilio, nel caso in cui risieda in un Comune con un ufficio Polis abilitato.

Per i minori, bisognerà esibire la carta d’identità dei genitori e una copia del documento, più, l’eventuale Atto di assenso, nel caso in cui un genitore sia assente; o la Certificazione di responsabilità genitoriale, nel caso della presenza di un unico genitore.