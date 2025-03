Polizze catastrofali obbligatorie, l’allarme di Confesercenti: “Una corsa contro il tempo”

Scadrà il 31 marzo il termine per le imprese per assicurarsi contro gli eventi catastrofali. Il che significa che mancano solo 11 giorni: troppo poco, secondo Confesercenti.

Come riporta repubblica.it, non sono previste sanzioni per chi non si adegua, ma le imprese che non si dotano di questa assicurazione vengono esclusi da linee creditizie, bandi e contributi.

Secondo i dati, in Italia ci sono 2,8 milioni di immobili a uso turistico, commerciale e di laboratorio, di cui oltre la metà in affitto (e in questo caso il soggetto in locazione deve appurare con il proprietario le caratteristiche dell’immobile).