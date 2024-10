Il ponte di Ognissanti si riconferma un’ottima occasione per un breve vacanza. A segnalarlo è Federalberghi, che ha presentato i risultati dell’indagine condotta da Tecnè.

In dettaglio, sono attesi dieci milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti, 8,9 milioni dei quali resteranno in Italia prediligendo le località d’arte e, a seguire, la montagna e i luoghi all’aria aperta per essere in totale contatto con la natura. Diversamente, 1,1 milioni sceglierà destinazioni estere per poter visitare le grandi capitali europee.

La durata media del soggiorno sarà di circa 3,3 giorni e ci si orienterà soprattutto sulle città d’arte. La spesa media – comprensiva di viaggio, vitto alloggio e divertimenti - sarà di circa 462 euro a persona e produrrà un giro di affari di 4,6 miliardi.

“Il fatto che la festività di Ognissanti nel calendario 2024 capiti di venerdì è un assist per il comparto, poiché rappresenta un autentico invito alla programmazione di una vacanza – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca –. Dal post covid in poi, abbiamo compreso quanto sia importante per gli italiani non rinunciare alla vacanza, per quanto di durata ridotta, e dedicarsi alla scoperta di località d’arte, essere a contatto con il verde, visitare i parchi e le bellezze naturali all’insegna del comfort e del relax”.

“In questo senso il ponte del 1 novembre rappresenta l’ideale: un periodo di interruzione dal lavoro, breve ma fruibile forse con meno ansia per il portafogli, considerando le difficoltà dovute all’aumento del costo della vita. Proprio in virtù del fatto di avere a disposizione un lasso di tempo così circoscritto, si ha infatti la sensazione di poter osare un pochino di più nella spesa”.

L’indagine è stata effettuata da Tecnè nel periodo compreso tra il 21 e il 24 ottobre intervistando un campione di oltre 4mila italiani maggiorenni.