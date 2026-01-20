RateHawk: “Cresce l’uso dell’app e degli strumenti digitali tra gli agenti di viaggi italiani”

Un totale di 130mila download in tutto il mondo, con un aumento del 45% rispetto all’anno precedente: queste le cifre dell’app di RateHawk, che sta registrando una crescente attenzione da parte degli agenti di viaggi italiani. Secondo quanto riportato da una nota dell’azienda, “in Italia un partner di RateHawk su due utilizza attivamente l’app per cercare offerte competitive e monitorare al volo lo stato delle prenotazioni”.
“A causa della trasformazione digitale - afferma Davide Amaro, regional director di RateHawk per il Sud Europa -, i clienti chiedono e si aspettano in misura sempre maggiore di ricevere risposta in modo rapido, spesso entro un paio d’ore. Le tecnologie per dispositivi mobili consentono agli agenti di stare al passo con questi ritmi serrati e di gestire facilmente il proprio lavoro tramite lo smartphone. In Italia, i dipendenti di un partner su due che effettuano regolarmente prenotazioni alberghiere con noi usano un’app, il che dimostra una forte domanda di questa tecnologia”.
Secondo le statistiche di RateHawk, gli agenti di viaggio utilizzano spesso l’app per ricerche, confronti fra varie opzioni e verifiche delle prenotazioni.
RateHawk ha inoltre sviluppato diversi tool, tra i quali lo strumento Selezioni, un template che aiuta a creare un elenco di offerte personalizzate in base alle preferenze del cliente condividendolo tramite un link o un documento Pdf.
Remo Vangelista