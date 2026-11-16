La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta del pm Paolo Storari, ha disposto l'amministrazione giudiziaria nei confronti della banca digitale Revolut nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, come riporta Ansa.

Sarebbero emersi “rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa“ e “per altri gravi reati rientranti nell’alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia”.

L'amministrazione giudiziaria è stata disposta “per la durata di un anno” sulla base della normativa antimafia nei confronti dell’istituto “bancario lituano autorizzato dalla Banca Centrale Europea, con succursale in Italia”. La misura di prevenzione riguarda la filiale italiana.

Il commento di Revolut

“Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane”, riporta sempre Ansa. È quanto afferma un portavoce della banca fintech dopo il commissariamento della filiale nel nostro Paese, sottolineando come “pur non potendo commentare specifici conti o procedimenti legali e amministrativi in corso, possiamo confermare che i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti”.

Il portavoce ha poi aggiunto come “prendiamo estremamente sul serio i nostri obblighi normativi e i controlli antiriciclaggio, e investiamo costantemente nel rafforzamento dei nostri sistemi contro i reati finanziari, dei modelli di monitoraggio delle transazioni e dei team dedicati alla conformità (compliance) in tutti i mercati”.