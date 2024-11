Sekurest e Mastercard semplificano i pagamenti per agenzie e t.o.

Mastercard e Sekurest si alleano per innovare i pagamenti nel settore del travel. Le due aziende hanno siglato una partnership strategica che permetterà alla startup fondata da Carlo Schiavon di integrare nel suo ecosistema le più innovative soluzioni di Mastercard sui pagamenti digitali – come ad esempio il programma Wholesales - per garantire ad agenzie e altri operatori della filiera dei viaggi transazioni b2b più rapide, efficienti e sicure.

La partnership, spiega Schiavon, consentirà di “offrire ai nostri clienti nel settore travel soluzioni di pagamento all’avanguardia. Queste soluzioni non solo migliorano la gestione del flusso di cassa, ma riducono anche i rischi operativi. La collaborazione con Mastercard ci consente così di rispondere meglio alle esigenze dei nostri clienti, garantendo al contempo pagamenti più rapidi e sicuri”.

La collaborazione nasce dal graduale consolidamento del turismo come settore strategico per la crescita economica e dal significativo aumento del volume delle transazioni nell’intero segmento travel, che ha accresciuto la necessità, da parte di tutti gli attori della filiera, di poter fare affidamento su soluzioni e strumenti di pagamento sicuri, digitali e innovativi.

“Siamo lieti di collaborare con Sekurest per portare soluzioni di pagamento innovative e sicure nel settore del travel, che rappresenta un settore strategico per l’economia del nostro Paese - commenta Luca Corti, country manager Italia di Mastercar -. Le nostre soluzioni consentono di migliorare l’efficienza operativa e ridurre i rischi finanziari sia per le imprese che per i viaggiatori, grazie ai pagamenti digitali e integrati. Come Mastercard, crediamo che questa collaborazione possa essere d’ispirazione per l’intero mondo travel”.