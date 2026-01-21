Skyscanner lancia il confronto dei pacchetti vacanza

Non solo i prezzi dei voli, ma anche quelli dei pacchetti tutto compreso. Skyscanner ha lanciato una nuova funzione che amplia il suo consolidato modello introducendo la comparazione anche per le offerte di viaggio combinate.
Una scelta che riflette la tendenza sempre più accentuata della clientela alla ricerca non dei singoli servizi bensì di una vacanza pianificata.
Come riporta traveldailynews.com il nuovo strumento consente agli utenti di cercare e confrontare pacchetti vacanza, includendo opzioni come vacanze all-inclusive, soggiorni in città e combinazioni volo più hotel.
Stando a ciò che afferma Skyscanner, la funzione aggrega le offerte di pacchetti vacanza di una vasta gamma di operatori tra cui Tui, Jet2, easyJet Holidays, Lastminute, Expedia, Loveholidays e OnTheBeach.
Gli utenti possono poi perfezionare la ricerca in base alla destinazione, alle date, al trattamento (mezza pensione o pensione completa) e anche in base alle stelle dell’hotel.
Al momento la funzionalità, presente sulla versione Uk del portale, non sembra disponibile sulla versione italiana.
Remo Vangelista