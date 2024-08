Smartbox ha lanciato tre nuove proposte per chi desidera ritrovare l’equilibrio e l’energia dopo l’estate.

Due idee riguardano Notti Romantiche in Europa e 3 Giorni nei Borghi più Belli d’Italia.

Per chi invece vuole prendersi off solo una giornata, sarà possibile concedersi una parentesi rigenerante presso i centri termali del cofanetto Insieme alle Terme - la proposta in partnership con Thermalia. Queste tre new-entry arricchiscono il portfolio stay e wellness di Smartbox, e sono disponibili da settembre.

In particolare, per quanto riguarda la giornata alle terme, dopo la partnership con QC Terme (all’interno della gamma premium Collezione Esclusiva) prosegue l’impegno di Smartbox rivolto verso il segmento wellness e la selezione di partner di prestigio. A questo proposito, l’azienda lancia il nuovo cofanetto in partnership con Thermalia by Federterme: gli amanti del wellness potranno trascorrere una giornata in strutture d’eccellenza in cui rigenerarsi e migliorare il proprio benessere psico-fisico.