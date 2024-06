Trenitalia: da ottobre il check in sui regionali diventa automatico

Cambia ancora la procedura per il check in dei biglietti digitali sui treni regionali di Trenitalia, introdotta a sorpresa in piena estate lo scorso anno.

Da ottobre, infatti, il check in dei biglietti regionali digitali dovrebbe avvenire in automatico all’orario della partenza del treno acquistato, senza che il passeggero debba intervenire manualmente, come oggi, attraverso l’app o il sito Trenitalia.

Fino ad ora, infatti, i passeggeri dovevano effettuare manualmente il check-in tramite l’app Trenitalia o il sito web, accedendo alla sezione “I miei viaggi” e selezionando l’opzione di check-in prima della partenza programmata del treno. Da ottobre questa procedura manuale sarà sostituita da un sistema che riconoscerà automaticamente il biglietto alla partenza, semplificando notevolmente il processo per gli utenti.

La soluzione del check in automatico è stata annunciata a seguito degli incontri fra Trenitalia e le associazioni dei consumatori, che contestano fin dall’inizio il sistema messo in piedi da Trenitalia per validare i ticket digitali.