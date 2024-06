“L’intermodalità ha un ruolo centrale nella mobilità sostenibile, non si limita al solo treno, ma abbraccia anche collegamenti con nave e autobus, come dimostrato per esempio dai recenti accordi con Grimaldi per i collegamenti con la Sardegna “. Lo spiega a TTG Luigi Corradi, a.d. di Trenitalia a margine della presentazione della partnership con il festival del cinema Marateale, facendo il punto su diversi focus.

“L’attenzione di Trenitalia non è solo sui treni passeggeri come Frecciarossa e Freccialink, ma anche sui treni turistici. Questi ultimi offrono esperienze di viaggio premium, rendendo il treno non solo un mezzo di trasporto ma parte integrante del turismo stesso, con servizi di ristorazione e comfort di alto livello”.

E parlando di innovazione, “Trenitalia è all’avanguardia grazie all’utilizzo dell’AI. I treni moderni sono dotati di sensori che raccolgono dati in tempo reale, permettendo tramite l’utilizzo dell’AI di monitorare e pianificare la manutenzione in modo efficiente, migliorando anche l’esperienza complessiva dei passeggeri”.

Riguardo agli investimenti futuri, Corradi sottolinea come si continui a “puntare sul miglioramento del trasporto regionale, con un investimento annuale di oltre un miliardo di euro. Parallelamente, il potenziamento della flotta Frecciarossa testimonia l’impegno verso l’alta velocità e la qualità del servizio su scala nazionale”