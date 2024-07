Un inverno positivo per il turismo organizzato

La seconda parte dell’anno riserverà soddisfazioni per le agenzie di viaggi. Questo quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, elaborati in esclusiva per TTG Italia.

Prendendo in considerazione solo la stagione estiva, il 36% delle agenzie di viaggi si aspetta un aumento delle prenotazioni, mentre il 30% parla di stabilità e il 34% di diminuzione.

“Volgendo lo sguardo alle prenotazioni per partenze entro metà settembre - evidenzia Federica Russo, ricercatrice senior dell’Osservatorio Travel Innovation - osserviamo un andamento misto, con una leggera predominanza fra le agenzie che hanno segnalato nuovamente un incremento. È interessante, tuttavia, vedere come le agenzie che hanno registrato un picco delle prenotazioni per le vacanze estive abbiano riscontrato anche un trend positivo complessivo delle prenotazioni e dei ricavi. Tali risvolti fanno ben sperare per la seconda parte dell’anno, in cui si concentrano le prenotazioni per il periodo autunno-inverno”.