Agenzie, crescono i ricavi:le cifre dello studio Polimi

Una prima parte dell’anno positiva che fa ben sperare per l’estate, vero banco di prova del comparto. Le cifre dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, elaborate in esclusiva per TTG Italia, disegnano un quadro positivo per quanto riguarda le agenzie di viaggi.

“Nei primi cinque mesi dell’anno le agenzie di viaggi italiane registrano performance positive che fanno ben sperare sulla ripresa del settore - spiega Eleonora Lorenzini, direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation -. I dati di una recente indagine condotta su un campione di circa 400 agenzie dall’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano nel mese di giugno mostrano, infatti, un andamento di crescita, seppure a diverse velocità, per tutti gli indicatori monitorati”.

Per il 44% del campione i ricavi tra gennaio e maggio 2024 risultano in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023; il 36% ha registrato una stabilità e invece solo per il 20% le entrate sono in diminuzione.

Ritorno in agenzia

A cresce è non solo il fatturato ma anche le prenotazioni, il cui numero registra un segno più per il 43% del campione.

“Come nel 2023 - si legge ancora nella nota -, prosegue il trend di crescita dei turisti che viaggiano e continuano a far ricorso all’agenzia di viaggi, soprattutto per una maggior sicurezza e garanzia di assistenza in caso di problemi. Se proviamo a incrociare i dati, inoltre, vediamo che l’85% di coloro che dichiarano un aumento dei ricavi, in contemporanea vedono salire anche il numero delle prenotazioni”.