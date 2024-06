Il costo della vita fa tirare il freno sulle vacanze: si riduce il budget e si punta a mete domestiche. L’83% degli europei si prepara a partire, fra giugno e settembre, ma tra quelli che restano a casa il 55% dichiara di non viaggiare perché non può permetterselo. È quanto emerge dall’edizione 2024 dell’Allianz Partners International Summer Vacation Confidence Index realizzato da OpinionWay, che ha coinvolto quasi 10mila persone in nove Paesi.

La situazione dell’Italia

Nella media continentale il 45% andrà all’estero. Singolare il caso italiano. Siamo i primi a non rinunciare all’estate, con il 92% del campione che andrà in vacanza. Ma il livello dei nostri stipendi si riflette sul budget a disposizione: il nostro è 1.674 euro a testa, meglio solo di polacchi e spagnoli. Altrove si va dai 2.157 euro dei tedeschi fino a punte di 3.000 euro degli svizzeri. Preoccupano gli sbalzi climatici e le crisi geopolitiche. Il 59% di chi parte ha intenzione di proteggersi con un’assicurazione. E si prova a dare una virata verso la sostenibilità: il 54% è disposto a spendere qualcosa in più, pur di scegliere alloggi o trasporti che riducano l’impatto ambientale del viaggio.