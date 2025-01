Viaggi nel nuovo anno:le mete più convenienti

Nel 2025 gli italiani continueranno a dare priorità ai viaggi. Le contingenze socio-economiche attuali non sembrano scalfire il desiderio di esplorare luoghi nuovi e sconosciuti. E anzi, prevede Skyscanner, i viaggiatori della Penisola saranno disposti a spendere di più per le vacanze, preventivando budget più alti per voli (+34%), alloggi (+25%) e noleggi (+11%). Spenderanno di più, ma in modo intelligente, perché, rivela la piattaforma di ricerche, il costo del viaggio rimarrà comunque il driver principale nella scelta della destinazione.

Per questo motivo, Skyscanner propone una mappa delle destinazioni, sia di corto che di lungo raggio, che quest’anno saranno “più convenienti del solito”. Si tratta di mete affascinanti e ricche di cultura che nel corso degli ultimi mesi del 2024 hanno registrato un calo delle tariffe aeree rispetto al 2023 (tra il 16 e il 31%), come risultato della combinazione di alcuni fattori tra cui il lancio di nuove rotte, maggiori frequenze low cost o la rimodulazione delle tariffe volta a rilanciare la domanda in seguito a un calo.

Le mete del 2025

Ad aprire la lista Nagoya, quarta città più grande del Giappone, dove le tariffe aeree hanno subito il calo maggiore, pari al -31%. Conosciuta per la sua importanza storica e industriale, può essere la soluzione migliore per chi vuole una meta che combini cultura tradizionale e modernità. Segue, meno lontano, Budapest, città ricca di architettura e cultura, ora raggiungibile con diversi voli low cost dall’Italia.

L’elenco di Skyscanner continua con Auckland, la più grande città della Nuova Zelanda, in grado di offrire esperienze insolite; e la svedese Göteborg, famosa per il design all’avanguardia, l’arte e i ristoranti raffinati, con dozzine di isole al largo della sua costa da esplorare tutto l’anno.

Per chi ama le grandi metropoli, Pechino si pone come soluzione interessante e sorprendente, grazie a un mix unico di cultura, storia e tradizione.

Perfetta per chi vuole vivere esperienze all’aperto è invece Brisbane, capitale del Queensland, con il suo clima subtropicale.

Gli amanti del surf possono invece scoprire Biarritz, in Francia. La città basca è la capitale europea di questo sport ed è in grado di affascinare con la sua cultura, i suoi caffè e l’elegante architettura.

L’intramontabile Marrakech garantisce la perfetta combinazione di panorami indimenticabili, odori e suoni.

Oltre l’Atlantico, Vancouver è una città dalle molteplici sorprese: al mattino si possono esplorare gallerie d’arte e vivaci mercati alimentari; al pomeriggio si possono osservare le balene o avvistare gli orsi.

Chiude la lista una delle più vive capitali europee: Berlino. La città tedesca non annoia mai grazie alla sua cultura, alla vita notturna e alla sua storia.