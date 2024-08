L’ospitalità italiana tiene banco alla Virtuoso Travel Week 2024. Il 36° galà annuale della rete dei consulenti di viaggi di lusso incorona alberghi e albergatori italiani come i ‘Best of the Best’ di quest’anno.

Non solo il Bulgari Roma è stato premiato come miglior hotel al mondo: tutta la shortlist di nomination parlava italiano. Fra i concorrenti del Bulgari, infatti, comparivano infatti l’Hotel Hassler, sempre a Roma, il J.K. Place di Capri e il Passalacqua sul Lago di Como.

Non è finita qui. Nell’ospitalità ancora una volta ‘Italy rules’: il premio per il miglior albergatore dell’anno, come nel 2022, va a un italiano. Vince infatti Simone Giorgi del Park Hyatt Milano.

La doppietta nel settore dell’ospitalità incorona l’evoluzione del ricettivo italiano, che viene riconosciuto come un modello di sviluppo e di capacità di rispondere alle esigenze del target luxury mondiale.

Gli altri premi

Ma Virtuoso ha assegnato anche premi in altri settori del travel.

La migliore compagnia aerea per i consulenti del network è Singapore Airlines; la migliore compagnia di crociere è Silversea Cruises, mentre per quanto riguarda le crociere fluviali la prima piazza va ad Amawaterways. Per le crociere di spedizione, la Best of the best è invece Quark Expeditions.

Il migliore albergo rinnovato è invece il nuovissimo Raffles London The OWO, mentre la migliore struttura benessere è il Miraval Arizona Resort & Spa di Tucson.

Il premio per il miglior tour operator è andato a Wilderness, mentre quello per il miglior Tourism Board a Switzerland Tourism.

I premi speciali hanno visto nella categoria Respected Agency Culture vincere Brownell Travel, mentre in quella Respected Achievement Award Gaby Galvez di NUBA.

E ancora, il premio Luminary è stato assegnato a Micato Safaris, mentre quello Rising Star a Eli Wagner di Wagner Bespoke Travel. Infine, il premio Ruby of Siam è stato assegnato a Jay Johnson di Coastline Travel Advisors.