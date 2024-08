Domanda italiana in linea con lo scorso anno, nuova crescita degli stranieri. Sono queste le previsioni per il mese di agosto stilate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti. Poco meno di 86 milioni le presenze nelle strutture ricettive ufficiali, è la stima, pari al 20% del totale dell’anno, a testimonianza che agosto resta il mese di riferimento per le vacanze.

“In valori assoluti, il mercato italiano dovrebbe registrare comunque 49,5 milioni di presenze, il 58% dell’intero movimento turistico del mese – si legge in una nota di Assoturismo -. Per i mercati esteri le stime indicano invece circa 36,3 milioni di presenze. Il 41,5% delle presenze complessive si concentreranno nelle regioni del Nord Est, mentre le aree del Sud e Isole registreranno circa 20,8 milioni di pernottamenti, il 24,3% del totale. Invece, per le regioni del Centro Italia si stimano circa 18 milioni di pernottamenti, pari al 20,9%, e nel Nord Ovest circa 11,4 milioni, cioè il 13,3% del totale”.

“Per questo agosto le previsioni sono positive, anche se si sente una certa stanchezza della domanda turistica interna, un problema soprattutto nelle località minori - commenta il presidente di Assoturismo Vittorio Messina -. Pesa la perdita di potere d’acquisto delle famiglie e la concorrenza di mete estere, ma quest’anno hanno giocato un ruolo anche gli eventi climatici anomali, che hanno ridotto fortemente le minivacanze del weekend degli italiani. Un punto su cui sarebbe opportuno aprire una riflessione: l’impatto del cambiamento climatico sull’economia dei servizi è sempre più evidente, dal turismo al commercio”.